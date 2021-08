Según informaron desde La Capital MDP, el surfista marplatense murió mientras practicaba la actividad en la playa de Boca de Pascuales de México. Los primeros trascendidos indican que estaba surfeando olas grandes cuando cayó y perdió el conocimiento.

“El mar no estaba gigante. Estaba en el agua. Entró una serie de olas, no grandes. Era el primer día que surfeaba, porque llevaba unos días sin hacerlo. Se subió a la ola, quedó algo pasado, en el labio, y ahí desapareció. No apareció por tres cuatro olas. Lo sacaron del agua, le hicieron reanimación y la ambulancia llegó como 20 minutos después. Le hicieron todo, pero no lo pudieron revivir”, explicó otro surfista desde la playa mexicana.

“Era muy buen nadador, surfista de olas grandes, guardavidas, evidentemente debe haber sufrido un golpe. Estuvo en el equipo argentino del 94, muy buena persona, un divino”, dijo Fernando Aguerre, presidente de la Asociación Internacional de Surf.

Carlos, al igual que su hermano Santiago, era conocido en el ambiente del surf de Mar del Plata. Además de ser guardavidas, fue uno de los primeros en practicar Stand Upp Paddle (SUP) mientras que organizaba torneos como la Copa Free Ridimg.

“Desde la Unión de Guardavidas Agremiados lamentamos profundamente el fallecimiento del compañero Guardavidas y Leyenda del Surf Carlos Di Pace. Queremos enviarle un fuerte abrazo a la familia. QEPD”, lamentó la Unión de Guardavidas Agremiados .