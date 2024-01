Un referente político del municipio de Ituzaingó fue baleado en uno de sus brazos por delincuentes que intentaron robarle el auto y el celular en el mencionado distrito.

Se trata de Pablo Lamoglia, quien fue candidato a concejal durante las últimas elecciones dentro de una lista de Juntos por el Cambio que apoyaba a la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

El hecho se produjo el lunes pasado a las 21.30 sobre la calle Ameghino, a pocos metros de la intersección con Estanislao del Campo, en Villa Sarmiento. En ese lugar, dos delincuentes interceptaron a Lamoglia cuando subía a su Honda HRB, tras lo cual lo amenazaron con un arma de fuego para que les entregue el vehículo y su celular.

Sin embargo, el excandidato a concejal y vicepresidente del Círculo de Abogados de Ituzaingó arrojó la llaves del auto y logró ocultar sus pertenencias debajo del asiento del conductor.

Luego de ello, uno de los delincuentes disparó contra Lamoglia y la bala le rozó uno de sus brazos, causándole heridas superficiales.

Finalmente, los asaltantes escaparon del lugar y continuaron con su raid delictivo, ya que le robaron el vehículo a dos jóvenes en la vereda de enfrente.

Según señalaron los voceros a Télam, Lamoglia se presentó a la comisaría de Villa Sarmiento para llevar la vaina que quedó en la escena del hecho. A raíz del hecho, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Morón, a cargo de la fiscal Adriana Suárez Corripio, comenzó a trabajar de oficio en la investigación.

“Sucede porque los delincuentes no son castigados por el Estado como corresponde”

El referente político compartió una serie de reflexiones en la red social X luego de sufrir el asalto.

“Como hombre de derecho, sé muy bien que la teoría está muy lejos de la realidad. Una teoría zaffaronista que se han encargado de enseñarnos e impregnar en la sociedad en las últimas décadas. Así, se nos hizo creer que los delincuentes son ‘víctimas de la sociedad’ y no lo que realmente son: personas que se creen con el derecho de actuar por fuera de la ley. Actos criminales como el que me tocó vivir (y le toca a gran parte de los argentinos día a día) suceden porque los delincuentes no son castigados por el Estado como corresponde, generando una impunidad absoluta”, expresó Lamoglia.

En otro tramo, Lamoglia agradeció a las personas que solidarizaron con él luego de que compartió lo ocurrido y concluyó: “Esto lo único que logró, fue fortalecer mis convicciones y convencerme aún más de que una Argentina distinta, es posible”.