Un violento triple choque ocurrió en pleno centro de La Plata y dejó en estado crítico a un repartidor de Pedidos Ya, que permanece internado en el Hospital San Martín. El hecho tuvo lugar en la transitada esquina de 5 y 44 y derivó en una investigación judicial para determinar cómo ocurrió el siniestro.

Ads

Según fuentes policiales, el accidente se registró cuando un Volkswagen Gol Trend, conducido por un joven de 28 años, impactó contra una moto Honda GLH 150 cc (sin patente) manejada por un cadete de 25 años que realizaba entregas para la aplicación de reparto. Tras el golpe, el motociclista salió despedido y cayó violentamente sobre el capot de un Volkswagen Bora que esperaba la luz verde del semáforo.

A raíz del impacto, el repartidor quedó inconsciente y sufrió heridas de gravedad. Minutos después, una ambulancia del SAME llegó al lugar y lo trasladó de urgencia al Hospital San Martín, donde permanece internado bajo atención médica estricta.

Ads

La Justicia inició una pesquisa para establecer la secuencia del siniestro. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 14, dirigida por el fiscal Carlos Vercellone.

Puede interesarte

Ads