La polémica por la prohibición de símbolos vinculados a Malvinas en la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra sumó un capítulo bonaerense. El senador provincial Fernando Coronel cuestionó a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, luego de que la funcionaria se refiriera al “mapita de Malvinas” como un mensaje de contenido político.

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“Señora, el ‘mapita’ de Malvinas que menciona es parte del mapa de la Argentina”, expresó el legislador del Frente Grande bonaerense a través de sus redes sociales, en respuesta a los dichos de la ministra.

Coronel acompañó su publicación con el hashtag #MalvinasArgentinas y manifestó su rechazo a que la representación de las Islas sea considerada un símbolo político o una provocación en el marco del operativo de seguridad previsto para el encuentro entre la Selección argentina e Inglaterra.

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Señora, el "mapita" de Malvinas que menciona es parte del mapa de la Argentina.#malvinasargentinas https://t.co/FFn5nCtSgB — Fernando Coronel (@fernand_coronel) July 15, 2026

La controversia se inició luego de que Monteoliva confirmara que no se permitirá el ingreso al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con banderas, carteles, camisetas u otros elementos que hagan referencia al conflicto del Atlántico Sur.

Durante una entrevista con LN+, la funcionaria explicó que la FIFA envió un informe con los elementos permitidos y prohibidos dentro de los estadios. En ese contexto, mencionó entre los ejemplos de restricciones las imágenes que incluyen “el mapita de Malvinas” por considerarlas expresiones de contenido político.

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“Un reporte que envió la FIFA muestra banderas permitidas y no permitidas. Las de Argentina, las de los clubes, las de las provincias están permitidas. Las que hagan alusión a mensajes violentos o mensajes explícitos, como el mapita de Malvinas como contenido político, no”, afirmó Monteoliva.

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Un operativo especial para un partido de alto riesgo

La medida forma parte del dispositivo de seguridad dispuesto para el duelo entre Argentina e Inglaterra, considerado de alto riesgo por la histórica rivalidad futbolística y por la carga simbólica que tiene el enfrentamiento entre ambos países.

El operativo contará con más de 1.600 efectivos entre policías, personal de seguridad privada y fuerzas interjurisdiccionales. Además, habrá controles reforzados en los accesos al estadio y restricciones para elementos considerados provocativos.

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La semifinal volvió a poner en primer plano una rivalidad que excede lo deportivo. En la previa del encuentro reaparecieron referencias a Malvinas, México 86 y los distintos capítulos que marcaron la historia de los cruces entre argentinos e ingleses.