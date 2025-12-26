Las calles de Las Flores fueron escenario de una postal poco habitual que no pasó desapercibida. Un Tesla Cybertruck, el revolucionario vehículo eléctrico de diseño futurista, fue visto recorriendo la ciudad y despertó la curiosidad de los vecinos, que rápidamente registraron el momento con fotos y videos.

La imponente estética del modelo, con su carrocería angular y apariencia robusta, llamó la atención desde el primer momento. Sin embargo, no fue solo su diseño lo que sorprendió, sino también el silencio con el que circulaba por las calles, una de las características distintivas de los vehículos eléctricos.

El Cybertruck, desarrollado por la empresa Tesla, es conocido a nivel mundial por combinar tecnología de vanguardia, materiales de alta resistencia y potencia eléctrica. Su presencia en una ciudad del interior bonaerense resultó llamativa, ya que este tipo de vehículos suele verse con mayor frecuencia en grandes centros urbanos.

“Parecía una escena de una película de ciencia ficción”, comentaron algunos vecinos al medio local Noticias Las Flores.

