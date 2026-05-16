Darío Gastón Ruíz, un trabajador oriundo de Zárate de 43 años, murió mientras realizaba tareas en Vaca Muerta, provincia de Neuquén. El hombre trabajaba como soldador para la empresa AESA en un ducto del yacimiento Barrosa, ubicado en el área La Angostura Sur.

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El cuerpo fue encontrado durante la mañana de este viernes por compañeros de trabajo que llegaron al lugar para iniciar la jornada laboral. Según informó el Ministerio Público Fiscal, la víctima estaba “con un caño pesado encima”.

De acuerdo a lo que publicó el portal InfoZC, la investigación quedó a cargo de la fiscal Lucrecia Sola, mientras que en el lugar trabajó personal de Criminalística y médicos policiales. El hallazgo se produjo entre las 8.30 y las 9.00 de la mañana.

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El secretario general de la UOCRA, Víctor Cárcar, confirmó el fallecimiento y aseguró que existen varias dudas sobre cómo ocurrió el accidente. Según explicó, lo llamativo es que nadie habría advertido la situación al finalizar el turno del jueves.

“El lugar está afuera de la planta, es un ducto que sale afuera. No son muchos trabajadores, a veces van de a dos o de a cuatro. Es rarísimo porque siempre hay alguien que los busca al finalizar la jornada, a las 19.30”, sostuvo el dirigente sindical.

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Ruíz vivía en el barrio Cementerio de Zárate y desde hacía algunos meses se encontraba trabajando en Neuquén.

El comunicado de la empresa

Tras conocerse la noticia, AESA emitió un comunicado oficial en el que expresó: “AESA lamenta informar el fallecimiento de un operario en la obra de la Planta de Tratamiento de Crudo del Bloque La Angostura Sur (LAS) por causas que aún se intentan determinar”.

La empresa agregó: “Apenas tomó conocimiento del hecho, AESA activó los protocolos de seguridad y se inició un proceso de investigación interna. Asimismo, se dio intervención a las autoridades competentes. AESA se encuentra colaborando con la familia en este difícil momento”.