Un impactante siniestro ferroviario se registró en Bahía Blanca cuando una formación de la empresa Ferroexpreso Pampeano embistió a un automóvil en un paso a nivel y lo arrastró durante unos 100 metros.

Ads

Según informó el medio local La Nueva, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Nicolás Pérez y Polidoro Coulin, donde por causas que todavía no fueron determinadas el tren impactó sobre el lateral de un Ford Fiesta.

El vehículo era ocupado por dos hombres identificados como Mario Marcelo Silguero, de 28 años, y Alejandro Sebastián Fernández, de 29.

Ads

De acuerdo con la información difundida, tras el impacto el automóvil quedó enganchado a la formación ferroviaria y fue desplazado aproximadamente 100 metros por las vías.

Pese a la violencia del choque, ambos ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios.

Ads

El personal del Comando de Patrullas intervino en el lugar y constató que el episodio terminó únicamente con daños materiales.

Al lugar acudieron efectivos de Defensa Civil, Policía Federal y personal de la empresa ferroviaria.

Los dos hombres no necesitaron asistencia médica, por lo que no fue necesario el traslado de una ambulancia.

Ads

Mientras tanto, trabajadores de Ferroexpreso Pampeano realizaron las tareas necesarias para liberar las vías y permitir posteriormente la reanudación del servicio ferroviario.

Por el momento, las causas que provocaron la colisión no fueron esclarecidas y serán materia de investigación para determinar cómo se produjo el impacto en el paso a nivel.