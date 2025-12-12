El programador de Avellaneda, Leandro Groves, oriundo de Sarandí, presentó oficialmente Demon Social Network, una nueva plataforma creada íntegramente en Argentina que ya comenzó a expandirse a nivel global.

El proyecto, que demandó un año y medio de trabajo, apunta a ofrecer una alternativa innovadora dentro del ecosistema de redes sociales y a poner en valor el talento informático nacional.

Demon permite realizar acciones habituales como compartir imágenes, publicar historias, comentar o reaccionar, pero incorpora una identidad visual disruptiva y recursos inspirados en inteligencia artificial. Entre sus principales características, destaca “el Abismo”, un espacio similar al muro de Facebook pero con estética y efectos únicos:

“Llevé el infierno donde los botones tienen efecto de quemarse; es algo que nunca se vio en el mundo”, explicó Groves. Las cuentas dentro de la plataforma incluso adoptan el nombre de “Cuentas Demonio”, reforzando la impronta conceptual.

Según su creador, la red social “ofrece un panorama diferente a todo lo que ya existe”, con una experiencia más económica, llamativa y accesible. Demon se posiciona además como la primera red social de este tipo desarrollada en América Latina, un logro que Groves considera central para visibilizar la capacidad de los profesionales argentinos. “Queremos mostrar al mundo que una empresa de informática argentina puede desarrollar grandes cosas”, señaló.

Actualmente, Demon Social Network ya opera en México, Portugal, Croacia, Uruguay, Guatemala, Honduras, El Salvador, parte de Estados Unidos y Argentina. Su funcionamiento se sostiene en cinco servidores, lo que, según su creador, garantiza estabilidad, mayor alcance y capacidad de respuesta.

La plataforma también cuenta con un sistema de denuncias para reportar publicaciones que violen las normas de convivencia. En casos de contenidos inapropiados como racismo, antisemitismo o material sexual que pueda afectar a menores se aplican advertencias o la eliminación de la cuenta. Groves afirmó que las políticas de protección de datos están alineadas con estándares internacionales.

A futuro, el programador no descarta incorporar publicidad como vía de financiamiento, aunque remarcó que el objetivo principal del proyecto es demostrar la calidad del desarrollo informático argentino en el mercado global.

Demon Social Network ya puede descargarse de manera gratuita desde su sitio web oficial. Para ingresar, los usuarios deben registrarse con un correo electrónico y crear una contraseña.