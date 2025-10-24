Un intento de robo en una vivienda de Olavarría terminó con un delincuente muerto. Según fuentes policiales, el propietario del inmueble escuchó ruidos en el patio y, al salir, se encontró con dos hombres que intentaban ingresar.

En ese momento, uno de los presuntos ladrones habría gritado “tirale, tirale”, lo que motivó que el dueño de la vivienda tomara su arma, con tenencia autorizada y efectuara disparos.

Uno de los delincuentes, de 24 años, resultó gravemente herido y logró huir junto a su cómplice, aunque cayó a unos 200 metros del lugar. Pese a los intentos de asistencia, el joven murió minutos después.

Fuentes judiciales confirmaron que el fallecido tenía antecedentes penales y que, semanas atrás, había sido denunciado por el robo de un teléfono celular en una panadería del mismo barrio.

Por orden de la fiscal Paula Serrano, el vecino que efectuó los disparos permanece momentáneamente aprehendido y acusado de homicidio, mientras avanza la investigación para determinar si actuó en legítima defensa.

En el lugar trabaja un importante operativo de seguridad, con presencia de la Policía Científica, la Comisaría Segunda, el Comando de Patrullas y la SubDDI Olavarría.

También se acercaron al sitio la fiscal Serrano y el subsecretario de Seguridad municipal, Elías Quintas. Personal policial se encuentra relevando testimonios de vecinos con el objetivo de esclarecer completamente el hecho.

