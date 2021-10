El 30 de octubre el astro del fútbol que falleció el 25 de noviembre del 2020, cumpliría 61 años. Ese día, Punta Inidio será escenario de un homenaje muy especial en el parque donde se disputa la Liga de los barrios donde se juegan campeonatos de fútbol con equipo de barrios y es que un artista inaugurará allí una estatua de 4 metros hechos con materiales donados por vecinos.

El artista en cuestión es Kily Glazer, un pintor y escultor que en diálogo con LaNoticia1.com confesó que descubrió el mundo de los monumentos en hierro de la mano del grupo Cultura Vallese que recorría la provincia inaugurando obras de estas características.

En Mataderos, por ejemplo hay un monumento a Perón de 7 metros, otro de Papo en Tandil, el Gral. Andresito en Corrientes, un tero en Lezama el tero, en Veronica el monumento a las Luchas Populares, Los Bomberos, el Indio Querandí, la Mariposa Bandera Argentina y el Monumento a los Inmigrantes.

Incluso en la entrada del edificio de Desarrollo Social en Capital Federal hay un mural de Evita que lleva la firma de Kily.

¿Cómo y cuándo se ubican tus inicios en el arte?

Nunca me gustó el deporte. Como a todos los chicos los mandaban a futbol, karate a mi me mandaban a dibujo y pintura que me encantaba, empecé de muy chico. Yo nací en Capital Federal, en Lugano había un instituto de Bellas Artes, a partir de los 7 años podías ir y ahí empecé de chiquito a dibujar, pintar con oleo, y después durante la primaria tuve alguna que otra maestra que me apoyó, que vio que me gustaba eso y para los actos escolares me daba una tiza y pintaba algunos muralitos en el pizarrón del patio. Se me fue dando así, cuando terminó la primaria un industrial que también eso suma al laburo que hago hoy, laburar con hierro, soldadura. Ya de adulto hice la carrera de Bellas Artes, me recibí en el 99 y ahí empecé a pintar, a hacer esculturas.

Empecé a hacer mis trabajos en Lugano y Mataderos, vivía en el límite y empecé a pintar murales, empecé a pintar dentro de la cancha de Chicago, por los alrededores de la cancha porque soy hincha de Chicago y se dio esa oportunidad. Hice un mural con amigos del barrio con todos los vecinos que colaboraron para los 100 años de Chicago con un mural de cerámica partida que es una cuadra entera en la entrada de la cancha. Mucho trabajo artístico territorial y también acompañado de los vecinos, la gente que quiere participar. En ese ínterin me invitan a participar a un grupo que venía haciendo escultura en hierro que yo todavía no había hecho nada de eso, que se llamaba Cultura Vallese (hace 8 años). Ahora ya está medio desperdigado, yo ya me fui hace como 6 años y ellos se dividieron en otros grupos.

Íbamos de pueblo en pueblo, hicimos esculturas en Navarro, donde hay más de 8 laburos, en Corrientes hicimos al General Andresito que tiene como 16 metros de altura y así conocí Punta Indio, vinimos a hacer un trabajo un Indio Querandí y es donde conocí este lugar maravilloso y hace 5 años vivimos con mi familia, eso aportó mucho. Viviendo en Capital, recorrer los pueblos y ver que se vive de otra forma, se crían de otra manera, tenes mas tiempo y podes desarrollar más el laburo que haces, en Capital estas todo el dia viajando, esto te da la posibilidad de vivir de lo que te gusta, la tranquilidad del pueblo y la posibilidad que hay para hacer los laburos.

Tus trabajos tienen un costado colaborativo, ¿En todas tus esculturas convocas a la comunidad a participar?

Salvo de que sea un trabajo privado, el fin siempre es que la gente pueda participar. Ahora con el de Maradona se enganchó Coco, un vecino de acá de 80 años y desde el primer día se presentó a traerme fierros, lo invité a colaborar y se quedó hasta el último día. El 30 a fin de mes lo inauguramos, le están haciendo la base, falta pintarlo y se inaugura el día del cumpleaños de Diego.

¿Cuánto tiempo demoran en hacer una escultura de estas características?

El tiempo es variado. Al estar al exterior depende del clima, si hace calor porque hace calor y si hace frío también. Durante el invierno tuvimos que parar porque acá en el campo es húmedo y tenes a la mañana hasta el mediodía rocío que sigue cayendo y a la tarde pasado el mediodía ya viene el rocío de nuevo. Hay que estar a la intemperie, todo varía. Salvo que sea un trabajo privado y lo haces en un galpón y tenes fecha para entregarlo es otra cosa. Cuando es a nivel de dar algo para el pueblo, de que sea participativo ue no estás condicionado con el tiempo y lo que es el tema de la economía lo vas haciendo como va saliendo y de acuerdo a los materiales que van trayendo porque no siempre tenes todos los materiales de entrada.

¿El uso de estos materiales sirve para concientizar sobre el reciclaje?

Si, todo suma. Siempre digo que esa es una de las patas fundamentales en la colaboracion y participacion y lo otro copado es que hay gente que te trae una pala que era del bisabuelo o un fierro que tenían dando vuelta del abuelo y lo venían guardando y por ahí una herradura de caballo de cuando era chiquito y saben que eso queda puesto ahí y tienen la posibilidad de que si se dan maña para soldar lo pueden poner ellos mismos, lo que tiene de copado el laburo es que el dia de mañana como ha pasado por ahí viene un nene con su abuelo a soldar, participar y después ese nenito que hoy tiene 5 años y es chiquito en algún momento va a ser un adulto y se va a acordar. Lo que tiene de bueno la participación en lo cultural, lo participativo de los vecinos, es que está al alcance de cualquiera y que los chicos del pueblo vean que algo así se puede hacer, generalmente muchos no ven cómo se hace un monumento o escultura entonces al ser en un espacio abierto el vecino puede ir viendo el proceso. A los chicos mismos les puede despertar la idea.

Entre tus obras tenés esculturas de Papo, Maradona ¿Hay una búsqueda por hacer figuras icónicas?

El tema era que más que nada cuando trabajamos con Cultura Vallese era un agrupación cultural de militancia, entonces queríamos rescatar y a cada lado que íbamos se charlaba con el intendente del lugar qué es lo que querían hacer ellos, hacer cosas representativas de a qué se le quería dar un valor histórico y ese tipo de cosas, en Tandil fuimos invitados por un muchacho que nos vio, el flaco era fanatico de Papo y activó la movida para que vayamos a hacer a Papo, por eso esta en Tandil porque salió de un vecino que se preocupó e hizo todos los pasos a seguir en el Concejo Deliberante, presentar el proyecto, conseguir los recursos y así llegamos. Si me preguntas yo el homenaje a Maradona lo quise hacer yo como artista, no podía pasar por la vida sin agradecerle a Maradona todas las alegrías que me dio y gracias al intendente de Punta Indio que me dio la posibilidad de hacerlo. Me abrió las puertas, pero después mi laburo particular no es tan figurativo o apuntarle al tema de algún personaje en especial salvo que sea algún que otro trabajo que sale, pero soy un arte más expresionista, no tan adaptado a la forma, y esos son laburos que hay que respetar dimensiones, proporciones, las esculturas que hago para mi, para la venta, mi producción, es muy diferente a este tipo de monumentos.

¿Dónde estará ubicada la escultura de Maradona y cuáles son sus características?

Está en la calle 27 y 22 de Verónica, frente a al Shell, la terminal nueva, y ese es un parque donde está la Liga de los barrios donde se juegan campeonatos de fútbol con equipo de barrios, por eso fue elegido ese predio y tiene 3,5 metros de alto, sin contar la base cuadrada, pero con base y todo va a tener más de 4 metros. Está hecho de chatarra, de hierro soldado.

¿Qué buscas transmitir con tus obras?

Yo no sé si busco transmitir, busco ser un ser libre que pasa por esta tierra de hacer lo que quiero hacer sin estar pensando en el qué dirán, expresarme. Creo que la máxima búsqueda de libertad es lo que no tanta gente tiene, la posibilidad de expresarse. Cuando hago una pintura no pienso ni que es un trabajo, me siento como que tengo 5 años y estoy jugando en el piso con los cochecitos, es un trance que se experimenta como que te despegas de lo que es el mundo y creas. No tengo un parámetro en seguir un laburo que sea parecido siempre. Tiro. Cuando pinto hago lo que me sale ese día y en ese momento y con la escultura lo mismo, tengo un taller en casa, veo un hierro, sueldo uno con el otro y van saliendo cosas que no son planificadas. Es como que lo está pariendo el mismo universo. Es el seguir creando. Los artistas tenemos la posibilidad de ser un medio entre la creación original y algo que todavía no está creado. No me siento ni yo artífice de lo que hago, es como que en su momento me elevo y después sale la obra y eso es lo que más disfruto. pasas por este mundo siendo parte de la creación y no pasar por la vida al pedo mirando la tele. Por mas chiquito que sea el dibujo o la pintura, es no pasar por la vida al divino cohete, no hacer cosas que no llegan a nada. Así crío a mis 4 hijos que sean libres y hagan lo que más les gusta y es lo que le recomiendo a todo el mundo, que no se distraigan haciendo otra cosa que no son con las que ya vienen de nacimiento en su esencia, espíritu, alma.

¿Qué proyecto tenes de cara al futuro?

Nunca tuve en mi vida proyectos. Todo se va dando de la mejor forma, cuando uno menos lo busca las cosas cuando van llegando son más sorpresivas, el dia que tuve la llave de la cancha de Chicago y podía entrar y salir a la hora que quisiera para pintar esos murales, como hincha de Chicago era lo máximo que me podía pasar en la vida y bueno despues termine haciendo los monumentos que hice y a cada pasito. Lo que más disfruto hoy es el monumento a Maradona, entonces lo que venga tampoco tomo las cosas como que esto fue lo máximo. La vida sigue como sigue todo, como salis a la calle como cualquiera sale a la calle, sea bueno o malo. Siempre soy de la teoría que de lo malo se aprende y no quiere decir que uno porque hoy esté haciendo una obra que es tan conmemorativa o representativa ¿Y después? ni lo pienso, por ahí no hago más esculturas en mi vida y está todo bien y me dedicaré a lo que pinte, no es como que después de un proyecto pienso en algo superador o que hago ahora, por eso no me ato ni a mi mismo ni a mi ego. Va saliendo lo que va saliendo. Hay cosas y esculturas que no las tengo ni en venta, pero las siento como hijos y esto no lo vendo ni por la plata del mundo porque me acompaña.