Nilo Navas, veterano de la Guerra de Malvinas y profesor de Ciencias Económicas, se postula como primer candidato a concejal por la Alianza Potencia Bahía Blanca. Tras más de 30 años de trayectoria en la docencia, en escuelas públicas y privadas de la ciudad, decidió dar el salto a la política de la mano de un espacio que, según describe, reúne a “gente común, de barrio, profesionales y referentes locales”.

En diálogo con el programa Allica y Prieta (La Nueva Play), Navas explicó que en el pasado había rechazado ofertas de otros partidos porque estaba enfocado en su labor educativa. Su acercamiento a Potencia se dio a través del extitular del Puerto, Miguel Donadío (candidato a diputado provincial por el espacio), con quien mantiene una relación profesional y personal.

El objetivo central de la fuerza es realizar un diagnóstico profundo de la situación de Bahía Blanca y encarar problemas que, según el candidato, llevan años sin solución: mal estado de calles, falta de iluminación, deficiencias en la red de gas, agua y cloacas.

En ese sentido, Navas comparó las falencias locales con ciudades como Montpellier (Francia), reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial y con infraestructura sin las carencias que sufre Bahía. “Es un tema que en el mundo está resuelto”, afirmó, al referirse al estado de las calles.

“Bahía está detonada y desde antes de la inundación”, aseveró Navas. El postulante comparó a su propuesta con un equipo de rugby:

"La propuesta es un scrum de trabajo en equipo, donde todos empujan para resolver los problemas de corto, mediano y largo plazo, comenzando por los más urgentes. Se necesita trabajar en equipo", concluyó.

