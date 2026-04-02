En el marco de un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, el excombatiente José María “Coty” Lambertini brindó un crudo testimonio sobre su experiencia en 1982 y el camino recorrido desde entonces junto a otros veteranos en Mar del Plata.

Ads

En diálogo con C5N, tras el acto central realizado en el cenotafio de la ciudad, destacó la participación de la comunidad. “Para nosotros este día es muy emocionante porque comienza con una vigilia multitudinaria y el acto es multitudinario. Eso significa que toda la sociedad de Mar del Plata se hace presente. Ahí se cierran las grietas”, señaló.

Puede interesarte

Lambertini recordó que, al regresar de la guerra, el panorama era muy distinto. “Apenas volvimos no sabíamos para dónde ir. Éramos chicos de 19 años, colimbas, y no nos quería nadie: ni la sociedad ni los militares”, afirmó.

Ads

En ese contexto, explicó cómo surgió el Centro de Ex Soldados Combatientes. “Nos encontramos en el ‘83, empezamos a pensar qué hacer y al año siguiente nos prometimos volver cada 2 de abril. Con nuestras propias manos hicimos el monumento y formamos el centro, junto a los padres de los caídos”, relató.

También remarcó el crecimiento de la institución, que hoy cumple un rol clave en la ciudad. “Es un edificio de 1.200 metros cuadrados que cumple funciones sociales, de salud, deportivas. Es impresionante la relación que tenemos con la comunidad”, sostuvo.

Ads

Sobre su experiencia personal, Lambertini fue contundente: “Tenía apenas 19 años. No estaba preparado ni física, ni psicológica, ni técnicamente. Me tuve que hacer sobre la marcha”.

Y recordó uno de los momentos más duros: la despedida de su familia. “Nos dieron dos días para despedirnos. Decirles que me iba a la guerra fue terrible. Era todo llanto. Yo era el menor de cuatro hermanos”, contó.

Finalmente, dejó una definición que resume el impacto de aquel conflicto: “Una guerra es una tortura. Frío, hambre, terror, muerte. Eso fue Malvinas para nosotros”.