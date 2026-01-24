Una ambulancia fue robada en la localidad de Jáuregui, Luján, y recuperada por la Policía cuando circulaba por la autopista Acceso Oeste, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió en la Clínica San José Obrero, donde el vehículo sanitario se encontraba realizando un servicio. Según las primeras informaciones, la ambulancia quedó momentáneamente sin custodia y fue en ese contexto que dos hombres habrían aprovechado la situación para sustraerla, presuntamente con el apoyo de otro automóvil que actuó como apoyo logístico.

El rodado pertenece a la empresa de traslados UCM (Unidad Coronaria Morón) y su robo se viralizó rápidamente en redes sociales, luego de que familiares del chofer difundieran un mensaje solicitando ayuda para localizarla. “Si ven esta ambulancia, por favor llamar a la Policía. Se la acaban de robar a mi papá en la puerta de la Clínica San José”, señalaba el texto.

La ambulancia, identificada con el dominio HRM 391, fue vista poco después en inmediaciones del Peaje de Luján. Una testigo relató haberla observado cuando “la estaban empujando a mano hacia Buenos Aires, como si se les hubiese roto”.

Minutos más tarde, los propios denunciantes confirmaron que el vehículo fue recuperado por efectivos policiales cuando circulaba por el Acceso Oeste, ya en sentido a la Capital Federal. Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas detenidas ni el estado en el que fue encontrado el rodado.

