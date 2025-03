Una mujer de 25 años denunció que fue violada mientras trabajaba en una verdulería de Bahía Blanca. La supuesta agresión sexual habría sucedido a las 18.00 cuando el acusado entró con fines de robo pero la obligó a dirigirse al baño.

De acuerdo al medio local La Nueva, los investigadores informaron al acusado “lo vieron ingresar durante la mañana del sábado a la verdulería. También lo vieron en actitud sospechosa por la zona. Se movilizaba en una moto roja e iba con una mochila. Después a la tarde volvió y consumó el abuso. No sabemos si fue a robar o no o si tal vez mutó su idea en el momento. Lo cierto es que no se llevó nada del lugar".

Tras la denuncia de la víctima, la investigación avanzó y apuntan a un hombre de 35 años identificado como Emiliano Fabian Correa. La policía allanó la vivienda del hombre y secuestró prendas y dos celulares, pero no lo arrestaron porque le faltaban pruebas.

Cuando la fiscalía lanzó el pedido de captura, el acusado ya había huido de su vivienda. Lo buscan por el municipio de Villarino donde sus padres tienen domicilio.