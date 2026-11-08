Un bebé de apenas 10 meses murió luego de quedar en medio de una violenta balacera ocurrida en el barrio 1° de Marzo, en la localidad de Trujui, partido de Moreno. El ataque habría estado motivado por una disputa vinculada con la comercialización de drogas y tenía como objetivo la vivienda de un vecino, pero los disparos atravesaron una construcción lindera y alcanzaron a una familia.

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Según las primeras investigaciones, dos hombres y una mujer llegaron hasta una vivienda y abrieron fuego contra un hombre que cuenta con antecedentes penales y que se encontraba dentro del inmueble.

Sin embargo, varios proyectiles ingresaron a una casilla contigua, donde estaban el bebé, una niña de 10 años y una mujer. Los tres sufrieron heridas de arma de fuego y fueron trasladados de urgencia a un centro de salud de la zona.

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El bebé murió pese a los esfuerzos médicos

La situación más grave fue la del pequeño, que recibió un disparo en la espalda y debió ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones. Pese al trabajo de los profesionales de salud, murió en el hospital.

Según publicó el medio Primer Plano Online, las heridas comprometieron la arteria femoral y la Justicia dispuso la realización de una autopsia para establecer las circunstancias precisas del fallecimiento.

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La mujer recibió un impacto de bala en la zona de la ingle, mientras que la nena fue herida en el brazo izquierdo. De acuerdo con la información difundida, la menor de 10 años se encuentra fuera de peligro.

Buscan a los tres sospechosos

La principal hipótesis de los investigadores apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. Ahora buscan determinar qué relación existía entre los atacantes y el hombre al que habrían intentado asesinar, además de establecer cómo se originó el enfrentamiento.

Fuentes policiales indicaron que los tres presuntos agresores ya fueron identificados y son intensamente buscados. En el operativo participan efectivos de la Comisaría Moreno 2ª de Trujui y personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno-General Rodríguez.

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La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y quedó en manos del fiscal Leandro Ventricelli, titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

La investigación continúa para localizar a los responsables y reconstruir las circunstancias de un ataque que terminó con la vida de un bebé de 10 meses, ajeno al conflicto que habría motivado la balacera.