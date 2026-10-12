Una ballena jorobada, también conocida como yubarta, fue hallada sin vida en una playa ubicada entre Mar de Cobo y Mar Chiquita.

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El descubrimiento se produjo este domingo (11 de octubre) y las autoridades señalaron que, tras la notificación, se dio intervención al Grupo de Investigación Mamíferos Marinos del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de eventos.

Según informó la Reserva Natural Provincial Mar Chiquita a través de sus redes sociales, se trata de un ejemplar de la especie Megaptera novaeangliae, que quedó varado sobre la costa.

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Los investigadores tienen previsto realizar una necropsia del animal para estudiar sus características y avanzar en la determinación de las posibles causas de su muerte.

Por el momento, no se informaron detalles sobre las circunstancias en las que la ballena llegó hasta la playa ni sobre las razones que provocaron su fallecimiento.

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