Dos integrantes de la Policía Comunal de General Pinto serán reconocidas oficialmente luego de protagonizar un acto heroico que permitió salvar la vida de una beba de apenas ocho meses. El hecho ocurrió el viernes por la noche en la plaza principal de la ciudad, según informó el medio distritointerior.com.ar.

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Las protagonistas fueron la sargento Micaela López y la subteniente Daiana Rodríguez, quienes acudieron de inmediato al pedido de auxilio de los padres de la menor, que se había atragantado con el papel de un alfajor.

De acuerdo a lo relatado, las uniformadas actuaron con rapidez y aplicaron la maniobra de Heimlich, logrando que la beba expulsara el objeto que obstruía sus vías respiratorias. Posteriormente, trasladaron a la niña junto a su familia en el móvil policial hacia el hospital, donde continuaron asistiéndola durante el trayecto.

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Gracias a la intervención, la menor logró recuperarse sin sufrir mayores complicaciones, superando una situación que había generado gran preocupación.

El episodio, que se conoció horas después, se difundió rápidamente en la región y generó múltiples muestras de reconocimiento hacia las agentes, destacando su vocación, compromiso y capacidad de respuesta.

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Fuentes consultadas confirmaron a distritointerior.com.ar que ambas policías serán distinguidas públicamente en los próximos días. Si bien aún no se definieron los detalles del reconocimiento, se espera que sea encabezado por la Jefatura policial, sin descartar la participación del municipio.