Una beba de apenas 20 días estuvo al borde de la muerte en Malvinas Argentinas tras atragantarse con leche en su casa. La rápida reacción de su familia y la intervención de la oficial Malena Ríos fueron clave para salvarle la vida.

Según publicó el medio local Que Pasa Web, el hecho ocurrió en Adolfo Sourdeaux, cuando Paloma Aguilar dejó de reaccionar. Su padre, Adrián Aguilar, la llevó de urgencia al Comando de Patrullas, donde la oficial Ríos actuó de inmediato: “La agarré por instinto y empecé a darle palmaditas hasta que largó ese reflujo que tenía. A nosotros nos entrenan para salvar vidas, pero nunca me había tocado aplicarlo”, relató.

Gracias a la maniobra de la policía, Paloma recuperó signos vitales y se activó un protocolo sanitario que incluyó su traslado al Hospital Pediátrico “Dr. Claudio Zin”, con acompañamiento policial. Según el director, Dr. Jonathan Almaraz, “este tipo de situaciones son más comunes de lo que se cree y es fundamental la capacitación, tanto del personal de salud como de las fuerzas de seguridad”.

La beba ya fue dada de alta y se encuentra fuera de peligro. Días después, sus padres regresaron al Comando de Patrullas para agradecer personalmente: “Nos devolvieron la tranquilidad y la vida de nuestra hija”, expresó Adrián Aguilar.

