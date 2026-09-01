Una beba de 10 meses murió en Lanús tras recibir un disparo dentro de una vivienda de Villa Diamante. Su madre, una joven de 18 años, también fue alcanzada por la bala y permanece internada en grave estado. Por el hecho fue detenido un tío de la menor.

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El episodio ocurrió durante la tarde del domingo en una casa ubicada sobre la calle San Judas. Según las primeras averiguaciones, el joven habría estado manipulando un arma de fuego cuando se produjo el disparo que alcanzó a la bebé y a su madre.

En declaraciones a Crónica, Mirta, la abuela de la beba, relató los momentos posteriores al disparo. Según contó, escuchó una detonación y salió corriendo hacia la vivienda. Allí encontró a su hija herida y vio que la bebé estaba en brazos de su tío.

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La mujer recordó que su hija le repetía: "Mami, me duele, mami, ayúdame", mientras intentaba asistirla. También contó que vio una herida en la espalda de la joven y que, en medio de la desesperación, comenzaron a trasladarlas para recibir atención médica.

Según el relato de la abuela, mientras se producía el traslado, el tío de la niña habría repetido: "Yo la maté, no quise matarla".

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Las dos víctimas fueron llevadas inicialmente a la UPA de Villa Diamante y luego derivadas de urgencia al Hospital Evita de Lanús. La beba presentaba un impacto de bala en el abdomen, con orificio de entrada y salida, y murió poco después de ingresar al centro de salud.

Su madre recibió un disparo por la espalda y debió ser sometida a una intervención quirúrgica. Su estado fue informado como grave e inestable.

La abuela también apuntó contra el padre de la beba, quien se encontraba en el lugar y habría mantenido una discusión con su hermano por una deuda de unos 30 mil pesos. Según su relato, ambos estaban peleando cuando se produjo la detonación.

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Uno de los principales interrogantes para los investigadores es el paradero del arma utilizada. Durante el allanamiento realizado en la vivienda, los efectivos no encontraron la pistola ni evidencias balísticas en el lugar.

El tío de la menor quedó detenido y la causa está a cargo de la UFI N.º 8 Descentralizada de Avellaneda-Lanús, bajo la carátula de homicidio agravado por el uso de arma de fuego consumado y en grado de tentativa.

La fiscalía ordenó además la autopsia de la beba para determinar con precisión las circunstancias de su muerte y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.