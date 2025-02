La mujer que trabaja como cajera del supermercado Cooperativa Obrera está acusada de estafar, al menos, a 67 clientes. Las cámaras de seguridad, delataron su maniobra fraudulenta.

Una de las clientas, relató: “No me di cuenta en el momento. Me llamaron de Bahía Blanca que tenía que presentarme en la sede Pringles y hablar con el gerente, porque me habían sustraído dinero de la tarjeta de débito”.

A la damnificada, le retiraron 10 mil pesos: “Compro siempre y a veces retiro dinero. Cuando retirás te dan un ticket, pero yo lo guardo y no lo miro. Parece que una señora miró el ticket y se quejó al gerente, y fue ahí donde empezaron a mirar las cámaras“.

La acusada, aprovechaba cuando le pagaban con tarjeta de débito y utilizaba la opción de extraer dinero. Esos montos se los quedaba y el cliente no se enteraba si no revisaba los movimientos de su tarjeta.

Tras una auditoría, la empresa confirmó 67 casos y se contactó con los clientes para devolver los diferentes montos.