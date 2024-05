De milagro no terminó en un hecho aún más trágico. En una casa ubicada en la localidad de Quequén, en la comuna de Necochea, una mujer estaba con su hijo de 5 años en el domicilio cuando una explosión los sorprendió.

Una camioneta de la marca Ford atravesó la vivienda que además funciona como merendero. “El día anterior habían atendido a chicos de la zona”, cuenta la damnificada al medo local nden.com.ar

"Estábamos con mi nene de cinco años en casa y escuchamos una explosión. Me rompió todas las paredes, la pieza, muebles, televisores, garrafa, heladera. Perdí todo, además de los materiales de la vivienda. No me quedó nada", relató la mujer.

"El conductor me quiso coimear pero no lo dejamos ir, le secuestraron la camioneta, porque estaba flojo de papeles", aseveró.

La mujer asegura que desde el municipio no le han dado “ningún tipo de contención” y pide ayuda solidaria. “Si tienen ladrillos, les agradecería. Tengo un merendero que se llama Camba”, expresó y dejó su teléfono, 2262234166. La casa está ubicada en la calle 578 al 1900.