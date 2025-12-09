Un jubilado de 89 años perdió el control de su camioneta, se subió a una plaza de Miramar y embistió a dos mujeres que tomaban mate. Una de ellas murió en el acto y el conductor también falleció minutos después del impacto.

Ads

El accidente ocurrió el domingo alrededor de las 17.30, en la zona de calle 37 y Avenida 12, cuando el vehículo atravesó el espacio verde a alta velocidad y terminó incrustado contra un paredón de piedras. Las dos mujeres estaban sentadas detrás del murallón, en un banco ubicado sobre el sendero peatonal.

Según la Fiscalía de Delitos Culposos y la Estación de Policía Comunal, el impacto fue devastador. Una de las víctimas murió en el lugar, mientras que la otra, de 43 años, sufrió lesiones internas graves y múltiples fracturas.

Ads

El conductor también murió, aunque los investigadores analizan si fue consecuencia directa del choque o si sufrió una descompensación previa que podría haber provocado el despiste.

La mujer que sobrevivió sigue en estado reservado

La víctima que sobrevivió permanece internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) en estado reservado, luego de ser trasladada de urgencia por el SAME local.

Ads

La Fiscalía espera los resultados de los peritajes del vehículo y del lugar del hecho, además de estudios médicos y testimonios clave, para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar eventuales responsabilidades.