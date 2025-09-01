Milagros Andrea Pilar Quenaipe, de 18 años, recibió una puñalada mortal en el cuello mientras regresaba de un boliche. El ataque ocurrió cerca de las 6:30 a.m del domingo, donde la joven, que caminaba junto a sus amigos, fue alcanzada sin mediar palabra alguna por un cuchillo tipo serrucho, provocándole la muerte en el acto.

Ads

Según relatan testigos, sin que medie provocación alguna, el agresor atacó primero a otro joven por la espalda y luego acuchilló a Milagros. Gracias a las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, las fuerzas de seguridad identificaron y detuvieron al sospechoso: Wilson Sánchez, de 24 años, fue ubicado en su casa frente al Hospital de Niños y quedó imputado por homicidio, a disposición de la UFI Nº 12 del Departamento Judicial Azul, a cargo del fiscal Damián Borean.

El arma homicida, un cuchillo tipo Tramontina con la punta limada, fue hallada durante un rastrillaje realizado por el Grupo Táctico Operativo en inmediaciones de Uriburu Sur, frente al edificio de tribunales.

Ads

La causa fue caratulada inicialmente como “homicidio”, aunque no se descarta su reclasificación como femicidio en el transcurso de la investigación, dado que las hipótesis vinculadas al robo fueron descartadas por las autoridades.

Los amigos y testigos del hecho, que estaban junto a la víctima en esos momentos, aseguraron que no existía vínculo conocido ni conflicto previo con el agresor, lo que deja al móvil del crimen como una incógnita. Mientras tanto, peritos médicos aguardan los resultados de la autopsia y la fiscalía continúa recabando declaraciones para reconstruir la secuencia de este hecho conmocionante.

Ads

Puede interesarte