La ciudad de Bahía Blanca puso en marcha una experiencia inédita en Argentina con la instalación del primer semáforo equipado con inteligencia artificial (IA), una tecnología que permite adaptar su funcionamiento según las condiciones reales del tránsito.

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El dispositivo fue colocado como prueba piloto en la intersección de las calles Corrientes y Lavalle, donde comenzó a operar con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y reducir los tiempos de espera.

¿Cómo funciona el semáforo con inteligencia artificial?

Según informaron las autoridades locales, el semáforo cuenta con una cámara integrada que monitorea de manera permanente el flujo de vehículos que circulan por ambas arterias.

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A partir de esa información, el sistema analiza la situación del tránsito en tiempo real y ajusta automáticamente la duración de las luces según la demanda detectada en cada momento.

Por ejemplo, cuando identifica más de siete vehículos detenidos en una de las calles, habilita la luz verde para permitir una circulación más fluida y evitar la formación de largas filas.

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Otra de las particularidades del nuevo dispositivo es la incorporación de una luz azul, que reemplaza a la tradicional luz amarilla utilizada durante la transición entre las señales verde y roja.

Una prueba para evaluar su expansión

La implementación forma parte de una prueba piloto que permitirá evaluar el desempeño de esta tecnología aplicada a la movilidad urbana.

En función de los resultados que arroje la experiencia, el municipio analizará la posibilidad de extender el sistema a otros puntos de Bahía Blanca.

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Con esta iniciativa, la ciudad bonaerense se convierte en una de las primeras del país en experimentar con herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la gestión del tránsito, una tendencia que ya se utiliza en distintas ciudades del mundo para mejorar la circulación y reducir demoras.