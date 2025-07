En un nuevo reacomodamiento dentro del Concejo Deliberante de Cañuelas, la concejal Patricia Rolandelli, electa por el PRO, confirmó su pase al bloque de La Libertad Avanza. El anuncio fue realizado por la dirigente libertaria Soledad Poso a través de sus redes sociales: “Desde el espacio de La Libertad Avanza le damos la bienvenida al bloque de concejales a la concejal Patricia Rolandelli, del espacio PRO Cañuelas”.

La decisión marca un quiebre dentro del bloque que responde a Darío Morena, y también pone distancia con Santiago Mac Goey, quien llevó a Rolandelli a la política local y actualmente impulsa su candidatura a diputado dentro del espacio Potencia.

En diálogo con InfoCañuelas, la concejal explicó sus motivos: “Siempre estuve en el PRO, quiero seguir participando en política, pero con el otro frente no me identifico”. Según contó, la ruptura se produjo tras desacuerdos internos: “Cuando no se llegó a una negociación por la lista de concejales, sentí que tenía que estar en otro lado. Soy muy independiente, seguí hablando con La Libertad Avanza y tomé la decisión en modo personal”.

Desde el nuevo espacio al que se suma, celebraron su llegada: “La incorporación de Rolandelli representa la alianza que los argentinos de bien creíamos necesaria para enfrentar al kirchnerismo”, señalaron desde LLA en un comunicado difundido por redes.

