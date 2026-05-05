La concejal de Juntos por Campana, Laura Barrios, denunció que más de 14.000 familias del distrito dejaron de recibir ayuda alimentaria y apuntó contra la diputada bonaerense del kirchnerismo Soledad Alonso.

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“Seguimos esperando que Alonso reclame a Kicillof para que no le corten la ayuda alimentaria a más de 14.000 familias de Campana”, sostuvo la edil, en referencia al programa MESA Bonaerense, que —según indicó— dejó de entregarse el mes pasado.

En ese marco, Barrios lanzó duras críticas contra la legisladora: “A esta señora solo le importa reclamar la liberación de la presidenta más corrupta de la historia, sacarse fotos con su jefe Máximo Kirchner y gastar la plata de los afiliados al gremio SECASFPI para pagar su campaña política”.

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Además, aseguró que Alonso “no presentó un solo proyecto en beneficio de la ciudad” y remarcó que “no hay ningún vecino que pueda nombrar una iniciativa suya que haya traído algún resultado concreto para Campana”.

La concejal también hizo referencia a la interna del peronismo local al señalar que la diputada “solo busca posicionarse en su campaña y mostrarse más opositora que el sector de Furlan-Calle-Sarna”.

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Por último, Barrios reiteró su preocupación por la situación social en el distrito y pidió que se prioricen “las necesidades reales de los vecinos por encima de las disputas políticas”.