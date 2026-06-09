Una concejal oficialista chocó en Chivilcoy y le secuestraron el auto por manejar con la licencia vencida
La edil Nadia Rosito, presidenta del bloque oficialista Primero Chivilcoy, protagonizó un choque en pleno centro de la ciudad. Aunque no hubo heridos, durante el control policial se constató que circulaba con el registro vencido y su vehículo fue secuestrado.
Un accidente de tránsito ocurrido este lunes por la mañana en el centro de Chivilcoy derivó en una situación que generó repercusión política. La concejal oficialista Nadia Rosito sufrió un choque con otro vehículo y, al momento de verificar la documentación, las autoridades detectaron que manejaba con la licencia de conducir vencida.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen y fue protagonizado por un Volkswagen Gol conducido por Rosito y una camioneta Renault Oroch manejada por Guillermo Duy.
Tras el impacto, personal policial se presentó en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes. Según se informó, ninguno de los conductores resultó herido y no fue necesaria la intervención del SAME, ya que los daños fueron únicamente materiales.
Sin embargo, durante el control de la documentación reglamentaria, los efectivos constataron que la concejal circulaba con la licencia de conducir vencida, una infracción contemplada en la Ley Nacional de Tránsito.
Ante esa situación, la Policía procedió al secuestro del Volkswagen Gol, que fue trasladado al depósito correspondiente.
Según publicó el medio local La Razón de Chivilcoy, Rosito integra actualmente el bloque oficialista Primero Chivilcoy, espacio que responde al intendente Guillermo Britos y del que además es presidenta de bancada.
Ahora se espera la intervención del Juzgado de Faltas local, que deberá determinar las sanciones y multas que correspondan por la infracción detectada.
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