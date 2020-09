Por Christian Thomsen Hall

- ¿De qué se trata el proyecto que presentaste en el HCD que apunta a beneficiar al personal de la Salud?

- La iniciativa lo que propone es eximir del pago de la tasa de ABL al personal de salud que actúa en primera línea de respuesta frente a la pandemia. También invita a los municipios vecinos y pertenecientes a la región sanitaria V para que adopten el mismo temperamento, dado que muchos médicos, enfermeros y demás personal de salud que trabajan en San Isidro, no residen en este distrito. A lo que apunta este proyecto, para que el reconocimiento solamente no quede en los aplusos, es a visibilizar cuales son las prioridades para nuestra sociedad cuando hablamos de trabajadores esenciales. Muchas veces decimos que lo importante es la salud pero pareciera que eso no se traslada a lo institucional. Si una enseñanza tiene que dejar esta pandemia es que toda la sociedad revise quienes son nuestros héroes y quienes son nuestros actores esenciales.

- ¿Cuál es la situación del personal médico en San Isidro y en qué te apoyás para llevar adelante este proyecto?

- Desde hace ya meses los profesionales de salud están poniendo en riesgo sus propias vidas y las de su familia, con jornadas que a veces exceden las 24 horas de trabajo. Es realmente una actividad muy sacrificada y nosotros, como sociedad y comunidad, más que nunca debemos poner la mirada sobre ellos y acompañarlos de la manera que cada uno pueda. En este caso, yo desde mi lugar como concejala ingresé un proyecto en el Concejo Deliberante de San Isidro. Entiendo que no todos los municipios estén en condiciones de implementar esto, pero en un distrito como San Isidro, que maneja un presupuesto de 20 mil millones de pesos, tranquilamente se puede hacer.

- ¿Qué otras propuestas presentaron desde tu bloque para contrarrestar los efectos por la pandemia de coronavirus?

- En San Isidro ya logramos a través de nuestros proyectos la peatonalización de los centros comerciales. El Intendente ya lo hizo en dos, en el San Isidro y en el de Martinez, y esperamos que avance hacia los del resto del municipio. Nosotros ya veníamos impulsando esta propuesta desde el año pasado, mucho antes de imaginar que pudieramos atravesar una pandemia de este tipo. La idea apuntaba a fortalecer el comercio de cercanía y los centros comerciales a cielo abierto, más que nada en las fechas comerciales y para contrarrestar la concentración de los grandes shoppings. Hay que tener en cuenta que en los centros comerciales de San Isidro las veredas son muy angostas y con la aprición de la pandemia, esto fue un problema por las largas filas que se generan en farmacias y bancos. Esta medida facilita el distanciamiento física en las calles. En la última sesión del Concejo también se aprobaron los círculos de respeto, otra propuesta de nuestro bloque que permite intervenciones en espacios verdes para evitar aglomeraciones y los consecuentes contagios.

- ¿Cómo se viene dando el funcionamiento del Concejo Deliberante de San Isidro durante la cuarentena?

- En San Isidro tuvimos dos sesiones presenciales en toda la cuarentena. Nosotros presentamos un proyecto para dotar al Concejo Deliberante de herramientas tecnológicas, tal como lo hizo la Cámara de Diputados y la Legislatura de la Provincia, pero no lo hemos logrado. No hemos logrado el tratamiento del proyecto ni mucho menos que lo aprueben. Hemos hecho algunas reuniones informativas con funcionarios del Gobierno de manera virtual pero no mucho más que eso. Nosotros lo que buscamos es normalizar el funcionamiento de las sesiones y las comisones, incorporando la herramienta tecnológica para poder cumplir con el aislamiento vigente. Hasta el momento no lo hemos logrado y es una pena que esta propuesta no esté en la voluntad y la consideración del Ejecutivo local.

Así como felicité la implementación de la peatonalización, pese a la demora que tuvo, esperamos que se aprueben otro tipo de proyectos. Desde nuestro bloque ya ingresamos una iniciativa para establecimientos gastronómicos. También presentamos otra para movilidad sustentable que apunta a redistribuir el espacio público y crear un trazado inclusivo para evitar aglomeraciones en el transporte público. Venimos haciendo propuestas que vienen de la mano con repensar nuestras ciudades y armar un diseño del espacio público en función de las personas y no tanto en función de los autos, que sea amigable con el medio ambiente.

- ¿Qué opinión tenés sobre las políticas implementadas por el gobierno nacional a lo largo de esta cuarentena?

A esta situación no hay otra manera de evaluarla que no sea a través de los números. Es una situación inédita, en la que nadie estaba preparado: Ni nuestro municipio, ni nuestro país, ni el mundo entero. Partiendo de esa base, entiendo que con aciertos y errores hemos logrado atrasar la famosa curva lo que permitió que los sistemas de salud hayan podido fortalecerse a punto tal que, pese a los crecientes contagios, la tasa de letalidad es mucho más baja que la del resto de los países. Esos resultados hablan por si mismo. En esta situación, en la que todos los días tenemos familias que pierden sus seres queridos, es difícil celebrar algo. Pero dentro de este contexto, vemos que pese a muchas cosas, los sistemas de salud han sido fortalecidos, sumado al enorme esfuerzo que viene haciendo el personal de salud.