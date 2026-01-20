La presidenta del Concejo Deliberante, Gisela Caputo, adelantó que impulsará un cambio en la dinámica legislativa para 2026 y propondrá que el cuerpo sesione tres veces por mes, sumando una reunión itinerante en los barrios a las habituales sesiones en la sede de Sarmiento 12.

Ads

La iniciativa apunta a reforzar el vínculo con la comunidad y darle al Concejo una impronta más cercana al territorio. “Es una dinámica que le queremos dar, más abierta hacia la comunidad. Es súper necesario tener ese contacto”, explicó la edil del PRO, al tiempo que remarcó la importancia de que los concejales estén presentes en los barrios y no solo reciban reclamos a través de redes sociales o mensajes.

Caputo recordó que en diciembre se aprobó un proyecto del concejal Emiliano Álvarez Porte que habilita la posibilidad de sesionar fuera del recinto legislativo. En ese marco, detalló que la idea es realizar una sesión mensual itinerante en instituciones barriales como clubes, iglesias u organizaciones con representación comunitaria.

Ads

“La intención no es solo ir a sesionar. Queremos ir 30 días antes, trabajar con las instituciones, charlar con los vecinos y preparar esas sesiones. Incluso pueden surgir proyectos de ordenanza específicos para esa zona”, señaló durante una entrevista en el programa Allica y Prieta, que se emite por La Nueva Play.

Según explicó, el esquema sería mantener las sesiones quincenales tradicionales en el Concejo Deliberante y sumar, entre una y otra, una tercera sesión mensual en los barrios. “La de Sarmiento suele ser una sesión larga y más política. La de los barrios estaría pensada en la demanda del sector y sería más atractiva para el vecino”, afirmó.

Ads

La legisladora aclaró que la propuesta no implicará un mayor costo para el deliberativo. “No encarece el presupuesto del Concejo. El personal es el mismo, no se pagan horas extras y la duración ya está contemplada. Esto ya se ha hecho en otros momentos y no va a generar una erogación adicional”, aseguró.

Respecto a la recepción de la iniciativa entre los concejales, indicó que la mayoría ve con buenos ojos la propuesta. “A los que no están acostumbrados a ir a los barrios les tocará decidir: o van directamente a la sesión o se animan a participar. Será una decisión política”, deslizó.

Finalmente, la presidenta del cuerpo subrayó que el objetivo es construir “un Concejo Deliberante más abierto hacia la comunidad”, en línea con una demanda extendida entre los vecinos. “El territorio te compromete. Cuando das la cara, las cosas se ven de otra manera. No es venta de humo. Yo digo que soy empleada de los vecinos”, concluyó.