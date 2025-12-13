Un conflicto político se desató en el municipio de La Costa luego de que una concejala de La Libertad Avanza (LLA) votara en contra de su propio espacio y permitiera que el peronismo retuviera la presidencia del Honorable Concejo Deliberante (HCD), pese a estar en minoría.

La situación generó malestar dentro de la tropa libertaria local, que esperaba arrebatarle la conducción del cuerpo al oficialismo que responde al intendente peronista Juan de Jesús. El escenario previo era favorable para la oposición dado que el bloque peronista cuenta con ocho concejales, mientras que la oposición suma diez bancas.

Sin embargo, durante la votación clave, la edil Elizabeth Villalba, integrante de La Libertad Avanza, levantó la mano en contra de la postura de su propio partido. Su decisión dejó el resultado empatado 9 a 9, lo que, de acuerdo al reglamento del HCD, habilitó al oficialismo a conservar la presidencia del cuerpo deliberativo.

Roxana Cavallini, referente libertaria en el partido de La Costa, calificó el hecho como una “traición inmensa” y expresó su indignación por la actitud de la concejal. “Fue terrible verla sentarse directamente en la banca peronista, fue humillante”, afirmó.

Tras la votación, Villalba fue expulsada del partido y se convirtió en el centro de las críticas no solo de sus excompañeros de bloque, sino también de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes denunciaron la ruptura de un acuerdo opositor que buscaba desplazar al oficialismo de la presidencia del Concejo.

El episodio se suma a una serie de internas, rupturas y expulsiones que vienen sacudiendo a La Libertad Avanza en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Uno de los antecedentes más recientes es el de Leila Gianni, concejal de La Matanza y exmilitante kirchnerista, quien fue expulsada del espacio libertario luego de romper el bloque el mismo día de su asunción.

