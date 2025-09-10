La concejala electa Gisela Caputo, quien integró la lista de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, sorprendió a menos de 48 horas de los comicios al anunciar que no conformará bloque con los libertarios en el Concejo Deliberante. La dirigente aclaró que mantendrá su pertenencia al PRO, partido en el que milita, y que esa será la referencia política de su banca.

“Yo sigo siendo del PRO, de hecho, no me afilié a La Libertad Avanza, no hay una fusión. Lo más probable es que en el Concejo tengamos el bloque PRO”, afirmó Caputo en declaraciones a La Brújula 24.

La edil explicó que su decisión busca preservar la identidad partidaria, aunque sin romper la alianza. “El bloque PRO nunca dejó de tener su propio espacio partidario y eso mismo vamos a hacer probablemente acá en Bahía Blanca”, señaló.

De esta manera, el PRO planea sostener su bloque propio, pero con la intención de trabajar en interbloque junto a La Libertad Avanza, al igual que sucede a nivel nacional. “Vamos a seguir trabajando en conjunto”, remarcó Caputo.

El caso de Bahía Blanca refleja tensiones internas que se repiten en distintos distritos bonaerenses, donde los acuerdos entre el PRO y los libertarios generan debates sobre cómo se ordenarán los bloques en los concejos deliberantes tras la elección.

