"¿Quien sos, el presidente de la República?". Así comenzaba a encenderse la mecha de “Bombita”, el personaje de Ricardo Darín en Relatos Salvajes. Su caracterización fue utilizada y una otra vez para ejemplificar la impotencia ante la burocracia o, tal vez, la impericia en resolver trámites.

La realidad supera a veces a la ficción y un inconveniente generado con la entrega de una encomienda, derivó en una situación de violencia en la terminal de ómnibus de la ciudad de Tres Arroyos.

Un cliente no habría quedado conforme con la explicación sobre el estado de un envío y decidió romper los vidrios y una computadora del box de la empresa de encomiendas.

Al parecer el ataque fue con un objeto contundente, aunque quién estaba trabajando en el momento no habría sufrido lesiones de consideración.

Marcelo Blanco, en diálogo con LU24 dijo: “todo fue por la entrega de una encomienda que se encontraba en tránsito, primero me llamó diciéndome que iba a venir a romper todo, y así fue".

"Yo no me encontraba, estaba mi hijo, y este hombre se presentó, y tal como lo advirtió, rompió los vidrios, monitor, CPU, y lo que estaba a mano. Todo quedó filmado, la persona esta identificada, y realmente en 20 años es la segunda vez que me pasa algo parecido, un día muy feo para nosotros”, finalizó.

El hecho fue denunciado en la Comisaría 1° y sucedió en el box que la firma Crucero Express tiene en la terminal.