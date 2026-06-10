En tiempos donde la inteligencia artificial se mete cada vez más en la vida cotidiana, una pequeña despensa de Ayacucho encontró una forma original de promocionar su apertura y terminó llamando la atención de cientos de usuarios en redes sociales.

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Se trata de Minimarket Vilardaga 1899, un comercio recientemente inaugurado que publicó imágenes donde se ve al futbolista Leandro Paredes visitando el local, observando productos en las góndolas y conversando con una de las personas que atienden el negocio.

Claro que la escena nunca ocurrió en la realidad. Las fotografías fueron generadas mediante inteligencia artificial y compartidas con tono humorístico por la página Urgente Ayacucho.

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"Leandro Paredes pasó por el comercio a buscar los caramelos de La Suerte", escribieron junto a las imágenes, acompañando el posteo con emojis y anunciando además promociones para el inicio del Mundial.

Las fotos muestran al mediocampista de la Selección Argentina vestido con la indumentaria de entrenamiento albiceleste, posando en la puerta del local y recorriendo el interior del comercio. El nivel de detalle de las imágenes hizo que más de un usuario tuviera que mirar dos veces para darse cuenta de que se trataba de una creación digital.

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La ocurrencia no tardó en generar repercusión entre los vecinos de Ayacucho, que reaccionaron con comentarios y compartieron la publicación. En una época donde las herramientas de inteligencia artificial permiten crear imágenes cada vez más realistas, la campaña logró exactamente lo que buscaba: llamar la atención y hacer hablar del nuevo emprendimiento.

Mientras tanto, en la vida real, los dueños del minimarket siguen esperando clientes de carne y hueso. Aunque después de semejante presentación, no sería extraño que más de uno se acerque a Vilardaga 1899 para comprobar si, por casualidad, Paredes vuelve a aparecer por ahí.