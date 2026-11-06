Una mujer de 36 años se fugó el jueves por la noche de la comisaría Cuarta de Bahía Blanca, donde permanecía aprehendida por un hurto cometido un día antes. El episodio dejó al descubierto que los calabozos de esa dependencia policial estaban clausurados desde mayo pasado por disposición judicial.

Ads

Según publicó el medo local La Nueva, se trata de Beatriz Elizabeth Benítez, quien cuenta con antecedentes penales y había estado alojada en la cárcel de Saavedra, de donde había recuperado la libertad la semana pasada.

La fuga se produjo alrededor de las 20.25 del jueves, cuando la mujer se encontraba esposada en una oficina de la dependencia ubicada en Garibaldi 262, a la espera de ser trasladada este viernes a la fiscalía.

Ads

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, una oficial que debía vigilarla se dirigió hacia el sector de guardia para buscar las llaves de las esposas, con la intención de llevar a la detenida al baño. Al regresar, advirtió que Benítez había logrado liberarse de los grilletes y escapado por los patios del fondo de la comisaría.

Por qué la mujer no estaba alojada en un calabozo

Tras conocerse la fuga, autoridades policiales explicaron que la detenida permanecía en una oficina porque el sector de calabozos de la comisaría Cuarta está clausurado desde mayo, por orden de la jueza en lo Correccional María Laura Pinto.

Ads

La situación no sería exclusiva de esa dependencia, ya que varias comisarías de Bahía Blanca tienen sus espacios de alojamiento de detenidos inhabilitados por no reunir las condiciones necesarias para su ocupación.

En el caso de las mujeres detenidas, habitualmente son trasladadas a la seccional de Monte Hermoso, según explicaron las autoridades.

Operativo de búsqueda en dos barrios

Luego de advertir la fuga, efectivos policiales desplegaron un operativo durante la noche y la madrugada de este viernes para intentar localizar a la mujer.

Ads

El rastrillaje se concentró principalmente en los barrios 9 de Noviembre y Stella Maris, debido a que Benítez tiene domicilio en la calle Los Naranjos al 2200.

Sin embargo, hasta el momento el resultado de la búsqueda era negativo y la mujer continuaba prófuga. La investigación busca establecer las circunstancias de la evasión y dar con su paradero.