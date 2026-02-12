El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, anunció la declaración de la emergencia del servicio de transporte público urbano de pasajeros por el plazo de un año, tras la salida de la empresa Compañía Puntaltense S.A., que dejó de operar las líneas 502, 504 y 504 bis.

La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 68 y, según explicó el jefe comunal, tiene como objetivo “garantizar la continuidad, regularidad y seguridad del servicio”, priorizando a los vecinos y vecinas que utilizan el transporte público a diario.

— Rodrigo Aristimuño (@rodrigo_arist) February 12, 2026

Aristimuño señaló que desde el primer momento el Municipio trabajó de manera articulada con la empresa que continúa prestando el servicio, con el fin de sostener los recorridos y minimizar el impacto que la interrupción podría generar en la comunidad. La salida de Compañía Puntaltense S.A. había generado preocupación entre los usuarios habituales de las líneas afectadas.

El intendente también destacó el acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires, subrayando que el sostenimiento de los subsidios resulta clave para fortalecer el sistema y brindar previsibilidad en un contexto económico complejo. “Quiero agradecer especialmente el acompañamiento de la Provincia, que permite dar previsibilidad y sostener el sistema”, expresó.

Finalmente, Aristimuño remarcó que el compromiso de su gestión es asegurar el transporte público como un servicio esencial y continuar gestionando soluciones concretas para garantizar su funcionamiento en Coronel Rosales durante el período de emergencia.

