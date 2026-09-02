Capitán Sarmiento: una empresaria y un periodista se cruzaron a los insultos durante la protesta de Granja Tres Arroyos
El reclamo de los trabajadores de la empresa avícola tuvo un momento de máxima tensión cuando la empresaria local Nancy Gallo y el periodista Julio Antonio Graña protagonizaron un fuerte cruce durante la manifestación. Hubo insultos y amenazas, según lo ocurrido en el lugar.
La protesta de los trabajadores de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento, en medio del conflicto laboral que atraviesa a la empresa avícola, tuvo un inesperado momento de tensión.
Durante la manifestación, la empresaria local Nancy Gallo y el periodista Julio Antonio Graña protagonizaron un fuerte enfrentamiento verbal que llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar.
Según lo ocurrido durante la protesta, ambos intercambiaron insultos y amenazas. En medio del cruce, se escuchó a la empresaria dirigirse al periodista y decirle: “No te cago a trompadas porque sos un pobre viejo”.
La situación elevó la tensión durante algunos minutos y terminó desplazando momentáneamente del centro de la escena el reclamo que llevaban adelante los trabajadores.
El episodio quedó registrado en imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y muestran parte del enfrentamiento entre ambos.
Mientras tanto, los trabajadores de Granja Tres Arroyos continúan con su reclamo en medio del conflicto laboral que atraviesa a la planta.
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