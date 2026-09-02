La protesta de los trabajadores de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento, en medio del conflicto laboral que atraviesa a la empresa avícola, tuvo un inesperado momento de tensión.

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Durante la manifestación, la empresaria local Nancy Gallo y el periodista Julio Antonio Graña protagonizaron un fuerte enfrentamiento verbal que llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar.

Según lo ocurrido durante la protesta, ambos intercambiaron insultos y amenazas. En medio del cruce, se escuchó a la empresaria dirigirse al periodista y decirle: “No te cago a trompadas porque sos un pobre viejo”.

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La situación elevó la tensión durante algunos minutos y terminó desplazando momentáneamente del centro de la escena el reclamo que llevaban adelante los trabajadores.

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El episodio quedó registrado en imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y muestran parte del enfrentamiento entre ambos.

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Mientras tanto, los trabajadores de Granja Tres Arroyos continúan con su reclamo en medio del conflicto laboral que atraviesa a la planta.