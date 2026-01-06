“El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión... de Dios... pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín... no puede cambiar de pasión”. La icónica frase sobre la pasión corresponde a la película "El secreto de sus ojos" y es pronunciada por Pablo Sandoval (Guillermo Francella) cuando están junto a Benjamín Espósito (Ricardo Darín) debatiendo sobre un caso sin resolver y están en búsqueda del sospechoso de un crimen.

Esta recordada escena bien podría haber servido de inspiración para los agentes de la División de Investigaciones de la Policía Bonaerense (DDI) de Lomas de Zamora quienes capturaron a un prófugo mientras jugaba un torneo de fútbol, tras estar casi dos años huyendo de la Justicia.

El robo por el que lo acusan había ocurrido en enero de 2024 en la distribuidora “La Tradición”, ubicada en Camino de Cintura al 1700, donde limitan las localidades de Luis Guillón y Llavallol.

Los ladrones llegaron en un Volkswagen Golf y una Renault Kangoo, violentaron el ingreso y se llevaron una gran cantidad de mercadería. Según se estableció, se habían llevado más de 200 cajas de fernet, otras más de bebidas alcohólicas, snacks, productos de higiene y de limpieza. El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar y de la zona.

El caso ya tenía a tres sospechosos detenidos, pero faltaba un cuarto prófugo, que fue investigado durante casi dos años. Lo encontraron de la manera menos pensada, gracias a su pasión por el fútbol.

Los investigadores de la DDI de Lomas de Zamora analizaron las redes sociales del sospechoso, de 39 años, y descubrieron que jugaba con frecuencia en un torneo de fútbol. Analizando varias ligas de la zona sur del Conurbano, supieron que participaba de un campeonato en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown.

Fueron varios meses de seguimiento y de ir a verlo jugar para identificarlo correctamente. De esa manera se organizó un operativo para detenerlo en pleno partido. Los uniformados fueron a la cancha, esperaron a que terminara de jugar y lo arrestaron.

Inmediatamente trasladaron al detenido a la dependencia policial de la DDI de Lomas de Zamora. Quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Esteban Echeverría, según informó La Unión.