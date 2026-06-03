Para quienes buscan descubrir el Delta desde una perspectiva distinta, una propuesta de navegación privada invita a recorrer las aguas del río Tigre y el Río de la Plata a bordo de un velero exclusivo, combinando naturaleza, paisajes únicos y gastronomía regional.

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La experiencia parte desde San Fernando, donde los participantes se reúnen en la cafetería Bike & Coffee antes de dirigirse hacia el punto de embarque. Desde ese punto comienza una travesía de dos horas y media que permite conocer algunos de los rincones más atractivos de la región navegando únicamente con el grupo contratado de hasta 6 personas.

A medida que el velero avanza por el río Tigre, el paisaje característico del Delta despliega toda su belleza con vegetación frondosa, casas isleñas y embarcaciones que forman parte de la vida cotidiana de uno de los destinos turísticos más visitados de la provincia de Buenos Aires.

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El recorrido continúa hasta la confluencia con el Río de la Plata, uno de los cursos de agua más importantes de América del Sur. Con más de 300 kilómetros de extensión y una singular forma triangular, este gigantesco espejo de agua ha sido objeto de debate durante años entre especialistas que discuten si debe considerarse un río, un estuario o incluso un mar marginal.

Durante la navegación, los pasajeros pueden disfrutar de una copa de vino Malbec acompañada por una degustación de empanadas. La propuesta también incluye fotografías de la experiencia, ideales para llevarse un recuerdo de la jornada.

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El paseo está acompañado por un guía y se realiza en modalidad privada, lo que garantiza una experiencia exclusiva sin compartir la embarcación con otros grupos.

Con una duración de dos horas y media y tarifas desde 150 dólares por grupo, la actividad se presenta como una alternativa ideal para parejas, familias o grupos de amigos que buscan combinar relax, naturaleza y una mirada diferente sobre el Delta bonaerense y el Río de la Plata.