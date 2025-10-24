A los pies del imponente cordón de Ventana, en el partido bonaerense de Coronel Suárez, se encuentra El Pantanoso, una estancia que cuenta con un espectacular cultivo de lavandas, salvia y romero.

Su acceso es por la Ruta 76, a pocos kilómetros de Sierra de la Ventana, y su propuesta turística, denominada “Lavandas de las Sierras”, consta de dos viviendas recicladas y ofrece una experiencia sensorial única.

Rodeado de paisajes serranos y atravesado por dos arroyos cristalinos, El Pantanoso es mucho más que una típica estancia rural. Allí, los visitantes pueden recorrer los cultivos orgánicos de lavanda, salvia y romero, que tiñen el campo de colores y aromas inigualables, especialmente durante diciembre, cuando las lavandas se encuentran en plena floración.

Los cultivos cuentan con certificación de Argencert SA (grupo EcoCert, Francia), lo que garantiza que toda la producción es orgánica y sustentable.

La estancia abrió sus puertas al turismo en 2020, durante la pandemia, de la mano de Léony Staudt, una emprendedora argentina de origen alemán que hace más de medio siglo se radicó en el lugar. Desde entonces, El Pantanoso ofrece alojamiento, actividades rurales y excursiones para todo tipo de visitantes.

Las antiguas viviendas del casco fueron recicladas para recibir huéspedes: la Casa del Escritorio y El Chalecito. Ambas cuentan con dos dormitorios, dos baños, cocina, comedor, living, wifi y aceptación de mascotas.

Además de disfrutar del hospedaje, los visitantes pueden participar de recorridos guiados por los cultivos de aromáticas, observar el trabajo con el ganado y las colmenas, hacer trekking por el “Camino del Inca” o realizar paseos por el monte.

El Pantanoso es ideal para una escapada romántica o familiar, con fauna autóctona y rincones perfectos para un picnic junto al arroyo.

