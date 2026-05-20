La explosión ocurrió este martes (19 de mayo) por la tarde en un establecimiento comercial de Coronel Pringles el cual dejó como saldo un trabajador con heridas de gravedad.

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El siniestro se registró alrededor de las 19:12 horas, en la gomería denominada “Duhau”, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Barros.

Según los primeros informes, el incidente se habría originado por la explosión de una cañería de gas en el lugar.

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El trabajador herido fue identificado como Pedro Miguel D’Alessandro, de 64 años, quien fue trasladado de urgencia al hospital local, donde actualmente permanece internado en terapia intensiva debido a quemaduras graves y un cuadro de inhalación de dióxido de carbono.

En el sitio del hecho trabajaron los peritos de Bomberos y personal de la Policía Científica, quienes llevan adelante las pericias correspondientes para determinar fehacientemente las circunstancias y causas del siniestro.

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En el caso toma intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 9 del Departamento Judicial correspondiente, según publicó Noticias Radio Reflejos.