La empresa Cementos Avellaneda difundió un comunicado en respuesta a las medidas de fuerza impulsadas por la Asociación Obrero Minera (AOMA), en el que desmintió de manera categórica la existencia de despidos masivos y advirtió que el conflicto pone en riesgo la normal operación de la planta en un contexto complejo para la industria.

Según indicaron desde la compañía, “no existe ninguna reestructuración ni recorte de personal en curso”, y cuestionaron duramente al secretario de la seccional AOMA Olavarría, a quien acusaron de “mentir y someter a más de 400 trabajadores de la fábrica y a toda la comunidad a una situación extorsiva que pretendió extender en el tiempo”.

Desde Cementos Avellaneda aclararon que el conflicto se limita a una situación puntual en el sector de despacho, originada en julio de este año con la puesta en marcha de una nueva línea productiva para adecuarse al cambio de bolsas de 50 a 25 kilos. En ese marco, señalaron que el gremio llevó adelante una medida de fuerza “completamente desmedida”, reclamando la incorporación de más personal del necesario.

La empresa explicó que, ante la presión sindical, se incorporó personal a plazo por un período de prueba, con acuerdo del propio sindicato. Sin embargo, durante los meses de agosto, septiembre y octubre se realizaron estudios técnicos que determinaron la dotación adecuada para el sector, garantizando los tiempos de descanso y licencias del personal.

Estos análisis fueron elaborados por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN y por la consultora CMT, y, según la empresa, los informes fueron puestos a disposición tanto del gremio como del Ministerio de Trabajo.

Como consecuencia de esos estudios y tras haber informado previamente a AOMA, Cementos Avellaneda notificó la finalización de los contratos de seis personas incorporadas recientemente al sector.

En el comunicado, la firma remarcó que, “ante la difícil situación que atraviesa nuestra industria”, mantiene su compromiso con los trabajadores y con la comunidad de Olavarría.

Finalmente, advirtieron que “medidas irracionales” como las que se están llevando adelante “ponen en riesgo la continuidad de la normal operación de la compañía y la estabilidad de las fuentes de trabajo”.