El accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes en el kilómetro 174 de la ruta 7, entre Chacabuco y Carmen de Areco. Un SUV Renault Duster, en el que viajaban dos adultos y dos niños, despistó por motivos que aún se investigan.

Una ambulancia del SAME trasladó al Hospital Municipal de Chacabuco a una mujer de 40 años y a dos menores de 8 y 11 años. Según informaron fuentes médicas, la mujer habría sufrido una lesión en uno de sus brazos. El vehículo tiene patente del partido bonaerense de San Martín. P

Por otro lado, según informó el medio local Chacabuquero, durante la misma madrugada, la Policía se presentó en el Hospital Municipal para interiorizarse sobre el ingreso de un hombre con una herida en la cabeza, presuntamente producto de una agresión.

