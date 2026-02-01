La Justicia de San Nicolás de los Arroyos condenó a una aseguradora y a su empresa de auxilio mecánico a indemnizar con una suma millonaria a una familia que permaneció varada durante más de diez horas en la Ruta 2, a la altura de la localidad bonaerense de Maipú, tras sufrir una avería en su vehículo cuando regresaban de Mar del Plata.

El hecho ocurrió en la madrugada del 5 de enero de 2023, cuando el automóvil en el que viajaban, un Renault Sandero, se detuvo de manera imprevista. Ante la situación, los ocupantes se comunicaron de inmediato con la aseguradora para solicitar el envío de una grúa, pero la asistencia nunca llegó en el plazo esperado.

Según consta en el fallo judicial, el auxilio mecánico recién fue enviado cerca de las 13, es decir, unas diez horas después del primer pedido de ayuda. Durante todo ese tiempo, la familia permaneció al costado de la ruta, sin respuestas claras ni una solución concreta por parte de la empresa.

El Tribunal consideró que la demora fue “irrazonable” y que ni la aseguradora ni la prestadora del servicio lograron justificar el incumplimiento. En ese sentido, los jueces señalaron que las empresas fallaron en su obligación de brindar asistencia en un plazo adecuado, generando una situación de angustia y desamparo para los damnificados.

Por este motivo, la Justicia ordenó el pago de una indemnización cercana al millón y medio de pesos en concepto de daño moral. No obstante, el fallo rechazó el reclamo por daño punitivo y desestimó la demanda presentada por dos acompañantes, ya que no se pudo acreditar fehacientemente que se encontraran dentro del vehículo al momento del incidente.

La sentencia sienta un precedente sobre la responsabilidad de las aseguradoras y empresas de auxilio mecánico frente a demoras excesivas en la asistencia.