Una gran apagón afectó a Mar del Plata y otras ciudades costeras bonaerenses
La interrupción del servicio comenzó este domingo por la mañana. La distribuidora EDEA informó que el problema se originó por una falla en la red de distribución.
Un corte de energía eléctrica de gran magnitud se registró desde poco después de las 7 de este domingo y afectó durante cerca de dos horas a miles de usuarios en distintos barrios de Mar del Plata. También hubo reportes de cortes en la región como Vivoratá, Sierra de los Padres y Mar Chiquita.
La empresa distribuidora EDEA informó que la interrupción del suministro eléctrico que afecta a la ciudad de Mar del Plata se originó en una falla en la red de distribución de 132 kV.
“Nuestros equipos se encuentran trabajando para normalizar el servicio lo antes posible”, señalaron a primera hora.
Más tarde, se informó “que desde las 8:40 ya se encuentra restablecido el 50% del servicio en la ciudad de Mar del Plata”, mientras continúan trabajando para normalizar el suministro a todos los usuarios.
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