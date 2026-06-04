Heladerías IUPY presentó un Prode Mundial gratuito que premiará con $1.000.000 a quien obtenga el mejor desempeño en los pronósticos de los partidos del torneo.

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La iniciativa ya se encuentra en marcha y está abierta a toda la comunidad. Los participantes podrán demostrar sus conocimientos futbolísticos a través de la aplicación Penka, una plataforma especializada en competencias de predicciones deportivas.

Desde la empresa explicaron que el objetivo es ofrecer una experiencia de entretenimiento vinculada a la pasión por el fútbol y, al mismo tiempo, premiar a quienes acompañan a la marca en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

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La cadena cuenta con más de 20 sucursales distribuidas en municipios bonaerenses como como Chascomús, Brandsen, General Paz, Trenque Lauquen, Pergamino, Almirante Brown, Ezeiza, Lomas de Zamora, Quilmes, Esteban Echeverría, Lanús y La Costa.

Cómo participar del Prode Mundial

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La inscripción es gratuita y puede realizarse en pocos pasos:

Descargar la aplicación Penka.

Ingresar al grupo "IUPY Mundial 1".

Utilizar el código C3E53D.

Completar los pronósticos de los partidos.

Seguir las novedades del concurso a través de las redes sociales de la marca.

También es posible acceder directamente a la competencia a través de la plataforma:

Penka - IUPY Mundial 1