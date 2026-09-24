La Fiesta del Omelette Gigante de Pigüé trascendió las fronteras de la localidad bonaerense ubicada en el municipio de Saavedra. Ahora se convirtió en el eje de una producción cinematográfica que llegó hasta uno de los festivales más reconocidos de Europa.

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Se trata de “Cómo hacer un omelette sin romper los huevos”, un documental dirigido por Cecilia Paviolo Marcenac junto a Ailén Raimondo Randi, que fue seleccionado para participar de un foro de documentales dentro del Festival de San Sebastián, en España.

En diálogo con el medio La Nueva, Paviolo Marcenac contó que la noticia sorprendió a las realizadoras, especialmente porque se trata de una producción independiente que fue desarrollada con recursos limitados y con la colaboración de numerosas personas.

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“La película tuvo una muy buena recepción y a todo el mundo le pareció genial. Estamos muy sorprendidas. No pensábamos que iba a pasar porque las películas que hay acá tienen como mínimo un presupuesto cuatro veces superior al de la nuestra”, señaló.

De un recuerdo de infancia a una película

La relación de Paviolo Marcenac con la Fiesta del Omelette comenzó durante su infancia. La realizadora creció viendo a sus tíos participar de la celebración, por lo que durante años la consideró parte del paisaje cotidiano de Pigüé.

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Sin embargo, una visita de una amiga que había llegado desde Buenos Aires, cuando tenía alrededor de 12 años, le permitió observar la fiesta desde otra perspectiva.

La sorpresa de su amiga frente a la celebración le hizo comprender que aquella tradición local podía tener un enorme potencial cinematográfico.

La investigación comenzó en 2021, cuando Paviolo Marcenac y Raimondo Randi empezaron a desarrollar el proyecto. Un año después realizaron el primer registro de la fiesta y regresaron en 2024, durante el 25° aniversario de la celebración y los 140 años de la fundación de Pigüé.

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El documental todavía se encuentra en proceso de realización. Actualmente, sus creadoras trabajan en la reescritura del guion y en la edición del material de imagen y sonido registrado durante esos años.

Una fiesta que permite hablar de identidad

Para la directora, el interés de la celebración no se limita a sus características visuales. La gigantesca preparación del omelette, los colores, los vestuarios y la participación de numerosas personas convierten al acontecimiento en un escenario particularmente atractivo para una película.

Pero detrás de esas imágenes aparece una cuestión central: la construcción de las identidades culturales y colectivas.

La Fiesta del Omelette tiene una fuerte raíz francesa vinculada con la historia de Pigüé. El documental busca utilizar esa tradición como punto de partida para reflexionar sobre cómo se construyen las identidades en la actualidad.

“Hoy en día se habla de la transculturalidad”, explicó Paviolo Marcenac a La Nueva, y planteó que las identidades ya no pueden ser entendidas únicamente a partir de categorías culturales rígidas.

En ese sentido, la película utiliza la Fiesta del Omelette, la historia de Pigüé y el retrato de su tío Miguel “Michel” Marcenac como elementos para formular preguntas sobre cultura, pertenencia e identidad.

Filmada a pulmón

La realización también refleja las dificultades que atraviesa buena parte del cine independiente argentino.

El proyecto fue posible, en buena medida, gracias al trabajo voluntario de amigos y colaboradores, además de donaciones y distintos apoyos y subsidios.

La propia dinámica de la Fiesta del Omelette presentó dificultades para el equipo. Filmar en exteriores, con cambios de luz, sonido caótico, grandes cantidades de público, calor y numerosos equipos de prensa obligó a trabajar en condiciones difíciles.

Una de las escenas más complejas se produjo en las sierras de Pigüé, donde el equipo tuvo que buscar contrarreloj una ubicación determinada y se encontró con que los mapas disponibles no resultaban útiles.

Esa experiencia, lejos de quedar afuera de la producción, también terminó formando parte de la película, ya que una de sus líneas narrativas aborda precisamente el proceso de construcción del propio documental.

El desafío de terminar la película

La selección para el Festival de San Sebastián representa un reconocimiento importante para una producción que todavía no está terminada. Al mismo tiempo, abrió un nuevo desafío: conseguir los recursos necesarios para completar el proyecto en condiciones profesionales.

“Esta es una película hecha a pulmón, gracias a la cooperación y al trabajo gratuito de amigos y amigas que nos apoyan, e incluso gracias a donaciones de algunas personas”, explicó la realizadora.

Paviolo Marcenac también remarcó que detrás de una película independiente existe un trabajo profesional que demanda formación, tiempo, equipos y recursos económicos.