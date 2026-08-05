Una violenta pelea entre varias mujeres alteró la tranquilidad de un local de McDonald’s del municipio de Escobar y terminó con una joven de 26 años aprehendida por resistencia a la autoridad.

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El episodio ocurrió en el restaurante ubicado sobre la avenida 25 de Mayo y fue registrado por clientes con sus teléfonos celulares. La Policía debió intervenir para controlar la situación.

Las imágenes que comenzaron a viralizarse en redes sociales muestran cómo una de las involucradas ingresó al comercio por el sector del AutoMac, trepando por la ventanilla de atención para acceder al interior del local, mientras varias personas observaban y grababan la insólita escena.

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Ya dentro del salón, se desató un enfrentamiento con empujones, golpes y tirones de cabello entre varias mujeres, ante la mirada de clientes y empleados. Mientras algunos intentaban alejarse del lugar, otros buscaron intervenir para separar a las protagonistas de la pelea.

🔴 Una pelea en el McDonald’s de Escobar terminó con una mujer aprehendida



El enfrentamiento ocurrió dentro del comercio ubicado sobre avenida 25 de Mayo y fue captado por clientes. La intervención policial derivó en una detención. https://t.co/kunWoEZXf0 pic.twitter.com/roe7V9BNTZ — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) August 3, 2026

En medio de los disturbios también se escuchan gritos y pedidos para que cesara la agresión. En uno de los videos difundidos, un hombre que registraba la escena lanzó un comentario irónico que rápidamente se viralizó: "Denle un poco de cheddar".

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De acuerdo con la información publicada por eldiadeescobar.com.ar, personal del restaurante intentó controlar la situación, pero una de las mujeres habría continuado con la agresión e incluso atacó a un empleado de seguridad que trataba de intervenir.

Tras un llamado de emergencia, efectivos policiales llegaron al lugar. Una de las participantes mantuvo una actitud hostil hacia los agentes, por lo que fue reducida y trasladada a la dependencia policial.

La mujer fue identificada como Laila Martínez, de 26 años, quien quedó aprehendida por el delito de resistencia a la autoridad. Antes de ser llevada a la comisaría, fue trasladada al hospital local para la realización del precario médico de rigor.

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Hasta el momento no trascendieron las causas que originaron la pelea, ni tampoco se informó si las demás personas involucradas sufrieron lesiones o quedaron imputadas en el marco de la investigación judicial.