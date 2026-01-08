Eugenia Rolón, influencer y excandidata a convencional de La Libertad Avanza en Santa Fe, chocó un poste en una calle de Mar de Ajó: En el test de alcoholemia dio 1.89 g/l.

La militante y excandidata de La Libertad Avanza, Eugenia Rolón, chocó contra un poste de luz, en la localidad de Mar de Ajó. Tras ser sometida al test de alcoholemia, se corroboró que dio 1.89 g/l. En la provincia de Buenos Aires la tolerancia es 0.

Rolón se encontraba realizando maniobras imprudentes en horas de la mañana, con un Honda Fit en Rivadavia al 400, en la localidad balnearia. Momentos después, impactó contra un poste de luz.

Luego del choque, la Policía secuestró el vehículo que también además posee una deuda por multas que asciende los $870 mil y cuya cedula azul se encuentra a nombre de su pareja, Iñaki Gutiérrez, integrante del equipo de comunicación digital del gobierno de Javier Milei. Más tarde, el propio Gutiérrez pasó a buscar a su novia de 23 años en la comisaría.

Una cámara de seguridad registró el hecho, que se produjo a las 8.57 de la mañana. Allí se ve el auto manejado por Rolón doblando por fuera de la calle y posteriormente impactando contra un poste.

Apenas comenzado el gobierno de Milei, Rolón ingresó a la Casa Rosada junto a Gutiérrez para integrarse al equipo de comunicación digital. Además, fue candidata a convencional constituyente de La Libertad Avanza en la provincia Santa Fe en 2025.

