Una investigación por la presunta venta de carnets y entradas falsas de Boca Juniors llegó hasta Cañuelas, donde este martes se realizaron dos allanamientos en distintos puntos del municipio. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, en el marco de causas judiciales que tramitan en Lomas de Zamora y en la Ciudad de Buenos Aires, según informó InfoCañuelas.

Ads

Uno de los operativos tuvo lugar en una vivienda ubicada en Basavilbaso al 100, donde trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad junto con personal de la Comisaría 1ª de Cañuelas.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 16 de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de una investigación que apunta a determinar si en el lugar se confeccionaban y comercializaban carnets y entradas apócrifas de Boca Juniors.

Ads

La orden judicial contemplaba la búsqueda y eventual secuestro de teléfonos, tablets, computadoras, impresoras, guillotinas, tijeras, láminas autoadhesivas, carnets o tarjetas plásticas, entradas para espectáculos deportivos y documentación relacionada con la investigación. También se dispuso la requisa de un Chevrolet Corsa gris.

En paralelo, efectivos de la Policía Federal Argentina allanaron un supermercado ubicado en la esquina de Mitre y 25 de Mayo, en el marco de una causa que tramita ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora.

Ads

El comercio había sido denunciado por presuntamente funcionar como una “cueva” dedicada a la compraventa de dólares. El procedimiento buscaba determinar si efectivamente se desarrollaba allí esa actividad.

Sin embargo, de acuerdo con los trascendidos, ninguno de los dos allanamientos permitió encontrar elementos que acreditaran las actividades investigadas.

Los procedimientos se llevaron adelante durante la tarde del martes y generaron movimiento policial en distintos puntos de Cañuelas, a partir de dos investigaciones de diferentes jurisdicciones que terminaron teniendo como escenario al municipio bonaerense.