Una joven de Bahía Blanca, identificada como Emilia Bostal, aseguró públicamente que fue drogada y abusada sexualmente por un empleado de un complejo turístico de Sierra de la Ventana, partido de Tornquist, tras participar en un evento de pastelería.

Según relató la víctima en su cuenta de Instagram, el hecho ocurrió luego de la primera jornada de la actividad, cuando compartió un gin tonic con un trabajador del lugar. Después de eso, afirmó no recordar nada hasta despertar desnuda en la casa del hombre.

Bostal también mencionó que otra joven del grupo bebió del mismo trago y experimentó síntomas similares de desorientación y pérdida de memoria.

En su publicación, la bahiense detalló que, al recuperar la conciencia, sintió que “no podía conectar con su cuerpo” y que estaba “invadida por el miedo”. Por eso decidió buscar asistencia médica inmediata. Sin embargo, los análisis toxicológicos no arrojaron resultados concluyentes, ya que habían pasado más de 12 horas desde la ingesta de la bebida, lo que dificultó comprobar la presencia de sustancias.

Esa falta de pruebas concretas, explicó, impidió radicar una denuncia formal ante la Justicia. No obstante, la joven decidió hacer público el caso para visibilizar lo ocurrido y cuestionó la respuesta del establecimiento, asegurando que el empleado señalado continúa trabajando allí.

“Yo sólo pedía empatía, contención y un poco de humanidad”, escribió. Y concluyó: “Comparto esto porque quiero que se sepa. Si una chica va a ese lugar a trabajar o capacitarse, merece estar segura”.

Por el momento, no hubo pronunciamiento oficial del complejo hotelero ni de las autoridades locales respecto a la denuncia.

